ФСБ сообщила о задержании жителя Феодосии за поставки запчастей на Украину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании жителя Феодосии, которого подозревают в передаче Украине авиационных запчастей. Ему вменяют государственную измену. Об этом спецслужбы сообщили в пятницу, 24 ноября.

В релизе ведомства отмечается, что гражданин России был завербован.

«Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», – следует из сообщения ФСБ.

О том, когда феодосиец был задержан, не сообщается. Известно, что мужчина уже помещен под стражу.

В октябре ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, который собирал информацию для Службы безопасности Украины (СБУ). По информации ведомства, житель Бахчисарайского района информировал украинские спецслужбы о социально-политической, экономической и военной обстановке в республике.

23 ноября стало известно, что в результате атаки беспилотниками на российских журналистов в Запорожской области погиб военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Он скончался от полученных ранений.