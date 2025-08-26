Экс-полицейского из Каменска-Уральского заключили под стражу за вымогательство и похищения

Суд арестовал бывшего инспектора ДПС в Каменске-Уральском. Экс-полицейского обвиняют в участии в преступной группировке, которая похищала и избивала людей, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего сотрудника полиции заключили под стражу по делу о серии похищений. По данным следствия, он входил в организованную группу, которая действовала на территории Каменска-Уральского. Жертв насильно увозили на местную автомойку, где применяли к ним физическую расправу и вымогали деньги.

Экс-инспектор лично участвовал в избиениях несовершеннолетних. Кроме того, он использовал служебное положение, передавая главарю банды конфиденциальные данные о оперативных мероприятиях, что помогло тому скрываться от правосудия более шести месяцев. После внутренней проверки полицейского уволили по отрицательным мотивам. Всего по уголовному делу проходят 14 человек, трое из которых — подростки. Им инкриминируют похищение людей, вымогательство и хулиганство. Еще двое фигурантов объявлены в розыск.

