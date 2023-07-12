ФСБ задержала пособников террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Хабаровском крае

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском кране пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом ведомство сообщило в среду, 12 июля.

«В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, – говорится в сообщении ФСБ.

Задержанными оказались выходцы из Центральной Азии. Правоохранители изъяли у них устройства, на которых содержались экстремистские материалы, а также переписки в социальных сетях с боевиками из Сирии.

На видео, опубликованном ФСБ, один из задержанных признался, что отправлял деньги террористам на покупку оружия и боеприпасов.

Задержанных поместили в СИЗО. Заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам»* участвуют в гражданской войне в Сирии. Она была организована в 2017 году радикально настроенными исламистами. Сторонников группировки ни раз раскрывали в России и задерживали за подготовку к терактам и сотрудничество с террористами.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала уроженца Пермского края, которого подозревают в госизмене. Отмечается, что мужчина, который является сотрудником коммерческого банка, мог оказывать финансирование ВСУ в виде безналичного перевода на счет украинской кредитно-финансовой организации для покупки различного военного снаряжения. Таким образом, обвиняемый наносил ущерб безопасности России.

*признана террористической организацией и запрещена в России