ФСБ задержала в Воронеже украинского агента, планировавшего взорвать военкомат

В Воронеже благодаря усилиями сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвращен теракт в военкомате Воронежа, сообщил в среду, 29 ноября, Центр общественных связей спецслужбы. ФСБ задержала пособника украинских боевиков.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата», – следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что в процессе обысков в доме у задержанного обнаружили компоненты, использующиеся для изготовления самодельной бомбы. Кроме того, на устройстве мужчины нашли переписку с вербовщиками.

Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и ст. 222.1 «Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств». Суд отправил задержанного мужчину под арест.

Ранее пресс-служба регионального главка ФСБ сообщила, что в Кемерово задержан мужчина, планировавший вступить в ряды ВСУ. Как отметило ведомство, житель Кузбасса поддерживал связь с неизвестным координатором через мессенджер. Мужчину завербовали и приглашали приехать на Украину.

В последнее время участились случаи поджогов военкоматов на территории России. Известно, что в Новосибирске за поджог военкомата была задержана пенсионерка. Об аналогичных случаях известно и в Калуге, Крыму, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Как отмечают российские спецслужбы, на совершение преступлений граждан подталкивают украинские кураторы, которые вербуют людей и обещают выплатить определенную сумму.