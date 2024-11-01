FT: американские СМИ готовятся к потоку ложной информации в день выборов

В преддверии выборов в США американские СМИ принимают активные меры для борьбы с возможным потоком ложной информации в день выборов президента, сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что цель этих мер — укрепить доверие населения к подаваемой информации и обеспечить прозрачность выборного процесса.

В США нет специализированного органа для подсчета голосов. Результаты выборов традиционно объявляются СМИ, начиная с 1848 года. Впервые их огласило агентство The Associated Press (AP). С 1960 года ключевые телевизионные каналы объявляют имя избранного президента.

По информации FT, в связи с нарастающими обвинениями в фальсификации результатов голосования, новостные группы мобилизуют тысячи сотрудников для работы на избирательных участках.

Ведущие СМИ США также инвестируют в борьбу с недоверием к их репортажам. Как отметила начальник вашингтонского корреспондентского пункта AP Анна Джонсон, разъяснительная работа является ключевым аспектом текущих усилий. Она подчеркнула, что десять лет назад результаты предвыборной гонки принимались без вопросов и в значительной степени доверялись населением.

Современные технологии для повышения точности представляемой информации внедряет и телеканал Fox News внедряет современные технологии. СМИ направляет средства на разработку более точных графиков результатов голосования.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатами являются республиканец Дональд Трамп. Его главный оппонент — представительница Демократической партии Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что газета USA Today вслед за Washington Post отказалась поддерживать кандидата в президенты США.