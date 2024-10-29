Одна из крупнейших газет в США USA Today объявила об отказе поддерживать кого-либо из кандидатов на должность президента США. Об этом порталу Daily Beast сообщила представитель издания Ларк-Мари Антон.

Она отметила, что СМИ сосредоточится на предоставлении читателям фактов и достоверной информации, избегая политической предвзятости.

Это решение стало заметным изменением по сравнению с предыдущими выборами. Четыре года назад USA Today поддержала демократа Джо Байдена, который сейчас руководит США.

На сегодняшний день у издания 132 640 подписчиков печатной версии и миллионы онлайн-читателей. USA Today также является флагманом для более чем 200 местных газет по всей стране.

Интересно, что USA Today не единственное издание, отказавшееся от поддержки кандидатов. Ранее с таким же решением выступили The Washington Post и Los Angeles Times

WP объяснила свой шаг возвращением к истории, когда издание не поддерживало кандидатов. LAT, традиционно поддерживавшая демократов с 2008 года, решила провести более глубокий анализ действий кандидатов и не концентрироваться на политической повестке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, комментируя отказ американских СМИ поддерживать кандидатов, заявила, что издания подозревают их в связях с Россией.

По словам Захаровой, республиканец Дональд Трамп был назначен самой же американской медиаиндустрией как политик, имеющий поддержку от Москвы. Также пресса связывала кандидата от демократов Камалу Харрис с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. По состоянию на 28 октября более 43 млн человек уже проголосовали досрочно.

Ранее National Public Radio сообщило, что первый за 36 лет нейтралитет на выборах стоил газете The Washington Post потерей более 200 тыс. подписчиков.