FT: Индия выделит Мальдивам $760 млн для предотвращения дефолта

Так, согласно данным источника, правительство Индии направит Мальдивам $400 млн и еще 30 млрд рупий (около $357 млн). Это решение было принято после обращения властей Мальдив.

Отмечается, что о решении Индии объявил премьер-министр страны Нарендра Моди на встрече с президентом Мальдивской Республики Мохаммедом Муиззу.

Мальдивы — это архипелаг в Индийском океане, состоящий из более чем 1 тыс. островов, сгруппированных в 26 атоллов. Мальдивы являются популярным туристическим направлением во всем мире.

Экономика Мальдив в значительной степени зависит от туризма, который является основным источником дохода для страны. Также отмечаются попытки диверсифицировать экономику, развивая другие сектора, такие как информационные технологии и возобновляемые источники энергии.

Ранее сообщалось, что власти Индии отказались покупать газ с «Арктик СПГ 2» из-за санкций.