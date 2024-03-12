FT: РФ одержит победу на Украине с почти математической точностью
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РФ одержит победу в текущем конфликте на территории Украины и сделает это «с почти математической точностью». Соответствующее заявление сделал ученый Петр Турчин в беседе с изданием Financial Times. В газете профессора называют «предсказателем» из-за того, что его прогнозы, как правило, сбываются.
По словам Турчина, российская сторона сможет победить в текущем конфликте благодаря большему количеству возможностей в производстве артснарядов калибром 152 и 155 миллиметров.
Ученый также подчеркнул, что с учетом геополитических факторов, данный конфликт в любом случае начался, даже если бы во главе российского государства не стоял Владимир Путин, которого обычно обвиняет коллективный Запад. Профессор указал на то, что данное столкновение началось на фоне озабоченности в связи с Североатлантическим альянсом.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужна помощь ВС Франции.