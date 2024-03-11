Зеленский: Украине не нужны французские войска

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова французского коллеги Эммануэля Макрона, заявившего, что отправка войск НАТО на Украину не исключается. На данный момент украинская сторона держится – французские войска могут оставаться во Франции, ответил Зеленский. Соответствующее заявление он сделал в беседе с BFMTV .

Лидер Украины выразил мнение, что слова Макрона прежде всего были связаны с грядущими действиями президента РФ Владимира Путина. Тем не менее Зеленский заверил в том, что Украина пока что справляется и помощь от французских солдат ей не нужна.

«Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной»,— указал украинский президент.

Зеленский добавил, что на текущий момент ВСУ не нужна помощь западных коллег, но нужен техперсонал, который мог бы помочь в ремонте поставленной Западом техники. Прежде всего, речь идет о танках Leopard и артиллерии Caesar, которые сейчас вынужденно отправляются Киевом в Европу каждый раз, когда нуждаются в ремонте или обслуживании.