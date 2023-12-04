FT: Украина может остаться без 50 миллиардов евро из-за Германии

Украина может лишиться обещанных ей ранее Евросоюзом 50 миллиардов евро на фоне бюджетного кризиса в Германии и усиления ультраправых позиций в европейских государствах. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников.

Недавно немецкий Минфин заморозил бюджет на дополнительные расходы до конца текущего года. Эта мера затронет почти все ассигнование немецких ведомств, в том числе и мер по удержанию цен на энергоносители и энергию.

Собеседники сообщили изданию о том, что государства Евросоюза не могут прийти к соглашению в вопросе пополнения бюджета союза, включая и помощь Киеву на 50 миллиардов евро.

Усилия блока по достижению компромисса в вопросе помощи Украине также осложняются победой ультраправой партии на нидерландских выборах и решением немецкого ведомства об ограничении бюджета, рассказали они. Окончательное решение Евросоюзу еще предстоит принять при помощи грядущего саммита в Брюсселе.

Несмотря на такое положение, чиновники заявили о том, что Евросоюз приложит все усилия для того, чтобы не допустить «суверенного дефолта» Украины.