FT: западный спецназ уже тайно присутствует на Украине

Бойцы спецназа ряда стран Запада уже присутствует на Украине. Правда, пока об этом стараются ни в Киеве, ни в странах-партнерах режима не распространяться, пишет Financial Times со ссылкой на одного из высокопоставленных европейских военных чиновников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон громогласно заявил о существующих на Западе планах отправки войск на Украину. Также он анонсировал создание так называемой девятой коалицию для глубоких ударов с возможностью поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия.

«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — пишет издание.

Ранее мы писали, в Белом доме официально проинформировали, что США не намерены направлять своих военных на Украину.