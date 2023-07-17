Футболисты СКА из Ростова-на-Дону увидели момент подрыва Крымского моста

Футболисты СКА из Ростова-на-Дону оказались в нескольких сотнях метрах от чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, сообщил генеральный директор клуба Борис Гузиев в соцсетях.

Команда «СКА Ростов-на-Дону» возвращалась с матча первого тура Второй лиги ФНЛ, в котором играла с «Севастополем» (3:1 в пользу хозяев).

«С командой все в порядке, никто из игроков и сопровождающих не пострадал. Мы уже обеспечили команду и болельщиков всем необходимым, и уже сейчас ребята едут домой. Благодарим всех за внимание и поддержку!», – сообщил Гузиев.

Ранее очевидец рассказал «Царьграду Ростова-на-Дону» о том, что водитель автобуса СКА увидел яркую вспышку в 200 метрах от ЧП и притормозил. Машина, которая была перед автобусом, получила повреждения. По словам собеседника издания, автобус сдавал назад 15 км, так как развернуться возможности не было.

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Следком РФ завел уголовное дело о теракте. В результате подрыва было повреждено автомобильное полотно. Два человека погибли, несовершеннолетняя девочка пострадала и была доставлена в больницу. Эта семья была из Белгородской области.

По данным следователей, в подрыве моста были задействованы надводные беспилотники. Национальный антитеррористической комитет (НАК) обвинил в теракте спецслужбы Украины.