G20 вернется в США спустя два десятилетия

Саммит «Группы двадцати» (G20) в 2026 году пройдет в США, его примет Майами (штат Флорида). Об этом объявил президент Дональд Трамп, подчеркнув, что Америка впервые за два десятилетия станет хозяйкой встречи крупнейших мировых экономик.

«США удостоены чести провести саммит G20 здесь, в Америке, впервые за примерно последние 20 лет. Мы проведем его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в красивом Майами в штате Флорида», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

G20 была создана в 1999 году на конференции в Берлине по инициативе министров финансов «большой семерки». Ее цель — объединение развитых и крупных развивающихся государств для совместного ответа на глобальные вызовы. Сегодня в состав «двадцатки» входят 19 стран, а также Евросоюз и Афросоюз.

