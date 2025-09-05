Трамп вернул Пентагону название «Министерство войны»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Таким образом, ведомству вернули историческое название, которое оно носило до 1949 года.

По словам Трампа, новое название точнее отражает суть задач вооруженных сил. Президент отметил, что США не собираются ограничиваться только обороной, а также стремятся к активным наступательным действиям. Он подчеркнул, что термин «Министерство войны» звучит сильнее и символизирует решительность страны.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что приоритет смещается в сторону наступательной стратегии. По ее словам, президент «разбудил идеологию» и дал Пентагону новый импульс.

Трамп также отметил, что США одержали победы в Первой и Второй мировых войнах, а также во всех военных конфликтах прошлого столетия, и новый символический шаг подчеркивает преемственность военной мощи страны.

