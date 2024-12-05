Телеканал ABC News вспомнил заявление конгрессвумен Тулси Габбард, кандидата на должность директора национальной разведки США. В 2017 году она указывала, что американские власти всегда хотели свержения российского руководства и желали РФ бедности.

По словам Тулси Габбард, США исторически хотели, чтобы Россия была бедной страной, экономически нестабильной и проигрывающей на мировом рынке. Кроме того, политик указывала, что американское правительство было негативно настроено лично к Владимиру Путину. Сама Габбард осуждала позицию родной страны и всегда выступала против антироссийских санкций.

«У (президента РФ Владимира — ред.) Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство... Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать», — заявляла несколько лет назад Габбард.

Напомним, что после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп выдвинул экс-конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. По данным Politico и ABC News, европейские и американские политики обеспокоены этими инициативами, так как ловили Габбард на пророссийских взглядах.