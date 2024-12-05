Кандидат на должность директора национальной разведки США Тулси Габбард интересуется материалами RT . Как отметили обозреватели ABC News, это вызывает много вопросов в его американском окружении.

Бывшая Член Палаты представителей США Тулси Габбард пытается продвинуться на руководящую должность в нацразведку штатов. Однако бывшие советники Габбард предполагают, что женщина может иметь пророссийские интересы. Она активно читает сайт RT, который в том числе мог повлиять на ее политическую позицию.

Периодически Габбард делилась материалами канала с коллегами, но они пытались убедить ее в ненадежности источника. Однако политический деятель не перестала следить за публикациями.

В команде Трампа отметили, что на самом деле Габбард достаточно информирована об актуальных событиях, но в основном за счет военной службы и личного опыта в командировках в зонах боевых действий.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Лавров заявил о неспособности США вести переговоры.