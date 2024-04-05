Гагаузия пригрозила выходом из состава Молдавии

Автономная Гагаузия не потерпит никаких шагов страны в сторону объединения с Румынией. Глава независимой зоны Евгения Гуцул напомнила, что у этого есть серьезные последствия.

В Гагаузии резко восприняли слова премьера Румынии Марчела Чолаку, который заявил, что в молдове живут румыны. Гуцул напомнила премьеру, что на территории страны есть русские, украинцы, болгары и другие национальности, и никто не заостряет внимания на румынах.

«Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы», — написала политик.

Отметим, что возмущение вызвали заявления румынского премьера во время эфира на местном телеканале. Там Марчел Чолаку выразил надежду, что Румыния и Молдавия объединятся в рамках ЕС. В Гагаузии обещали отстаивать свою независимость при любом сценарии.

Ранее сообщалось, что украинки пожаловались на тяжелую жизнь в Нью-Йорке.