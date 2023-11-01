Гагин рассказал о действиях ВСУ после провалов на фронте

Бойцы ВСУ пытаются наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре на фоне своих неудач на фронте. Соответствующее заявление сделал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с изданием РИА Новости .

Гагин объяснил удары по Донецку тем фактом, что украинские ВС не добиваются успехов на фронте. По словам советника, после провалов, они пытаются наносить удары по гражданским. Подобную тактику он назвал бесчеловечной и подчеркнул, что это является очередным «актом геноцида» от президента Украины Владимира Зеленского.

Гагин также отметил, что обстрел Буденновского района в Донецке лишь в очередной раз повторил практику украинских ВС, когда они намеренно обстреливают места, в которых ведут работу МЧС и врачи.