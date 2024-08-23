Ганчев: для референдума о самоопределении Харьковской области нужно освободить 30-40% территории

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев назвал в беседе с ТАСС условия для легитимного проведения референдума по самоопределению региона и его возможному присоединению к России.

По его словам, для этого необходимо освободить не менее 30% территории Харьковской области. На данный момент под контролем России находится более 50 населенных пунктов.

«Как минимум, наверное, 30-40% территории области должно быть под контролем для того, чтобы объективно сделать расчет процентного соотношения населения, проживающего на территории освобожденной части», — сказал Ганчев.

Глава Харьковской области напомнил: провести референдум о самоопределении собирались еще в 2022 году. Однако тогда этого сделать не успели, и часть освобожденных территорий была временно оставлена.

«Да, тогда у Харьковской области не получилось, потому что пришлось оставить наши поселки и уйти», — отметил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт и бывший спецназовец ГРУ Антон Щепетнов высказал мнение, что в ближайшее время Армия России не будет освобождать такие большие города, как Харьков или Днепропетровск. Он уверен, что для освобождения больших городов у ВС РФ попросту не хватит личного состава.