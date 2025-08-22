Гарантии для Украины: пустая трата времени или скрытый план? Интригующие выводы экспертов из Вашингтона

По итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне вопрос о гарантиях безопасности для Киева продолжает оставаться туманным. К такому выводу, как сообщает The Sydney Morning Herald, пришли эксперты по международным отношениям.

Как отмечает издание, в ходе диалога стороны лишь в общих чертах коснулись темы гарантий, не придя к какому-либо конкретному и четкому соглашению.

Более того, администрация США дала понять, что не планирует брать на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Украины, предпочитая переложить эту ответственность на европейских союзников.

С критикой подобного подхода выступила Дженнифер Кавани, эксперт аналитического центра Defense Priorities. По ее мнению, дискуссии вокруг гарантий в Вашингтоне бесплодны и лишь отнимают время, которое играет на руку России, позволяя ей укреплять свои позиции в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский потребовал прекратить огонь до мирных переговоров.