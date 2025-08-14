Гарантии Киеву – но без НАТО? Что готов предложить Трамп Украине вместо альянса?

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главами европейских стран заявил о том, что готов предоставить Украине гарантии безопасности, но при условии, что они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

По их словам, глава Белого дома готов сыграть определенную роль в предоставлении Украине "средств сдерживания", если с Москвой будет достигнута договоренность о завершении конфликта.

Однако Трамп не уточнил, что имеется в виду под гарантиями безопасности.

Ранее стало известно, кому позвонит Трамп сразу после встречи с Путиным.