Гарантии вместо земли? Китайский эксперт высказался о судьбе Украины

Украине, возможно, придется пойти на компромисс и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности, считает доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь.

Об этом со ссылкой на эксперта сообщает китайская государственная газета Global Times.

Саммит на Аляске уже задал тон переговорам Украины с США, отметил он, поэтому Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в рамках консенсуса между США и Россией и уступить территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности.

Ланьчжоу Сунь Сювэнь также добавил, что расплывчатые гарантии безопасности «в стиле НАТО» не подразумевают вступление Украины в альянс, что свидетельствует о «нежелании президента Дональда Трампа брать на себя конкретные обязательства».

