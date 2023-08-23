«Гарантирует выживание»: политолог объяснил, почему Южной Осетии было бы выгодно войти в состав России

Южная Осетия хотела бы вступить в Союзное государство РФ и Белоруссии, рассказал РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов. Означает ли этот шаг возможное намерение присоединиться к России в будущем, рассказал генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Политолог отметил, что сейчас возможности реализовать право нации на самоопределение искусственно ограничены на международном уровне. Однако СВО на Украине запустила глобальные интеграционные процессы.

«Народы и страны объединяются, чтобы выжить, формируются новые экономические, политические и военные союзы и объединения, второе дыхание получил БРИКС, развиваются такие межгосударственные институты, как ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Происходят удивительные вещи — вчерашние непримиримые соперники отказываются от взаимных претензий и превращаются в партнеров», — отметил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В качестве примера собеседник привел Саудовскую Аравию и Иран, которые восстановили отношения в полном объеме, а также отметил нормализацию отношений между Ираном и Израилем.

«На этом фоне вхождение Южной Осетии в Союзное государство России и Белоруссии выглядело бы вполне органично», — заявил эксперт.

Дальнейшим шагом логично предположить уже вхождение в состав РФ. В пользу этого говорят и предыдущие попытки проведения референдумов в Южной Осетии, и гарантии безопасности, которые Москва могла бы предоставить Цхинвалу.

«Исторический опыт народа Южной Осетии подсказывает, что вхождение в состав «большой России» гарантирует выживание, безопасность и дает возможности раскрыть потенциал народа. Именно такой смысл вложен в заявление советника президента Южной Осетии Вячеслава Гобозова», — уверен Сипров.

Единственной проблемой предыдущих и нынешних попыток изменить статус непризнанного государства политолог видит внешнее давление.

«Право наций на самоопределение принято трактовать однобоко. Скажем прямо, это естественное право людей превратили в политтехнологический инструмент для разного рода националистов и элитных групп, стремящихся взять контроль над ресурсами того или иного региона», — сказал политолог.

Ранее Путин заявил, что СВО проходит с целью защиты мирного населения.