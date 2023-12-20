Финансирование военной помощи Украине государствами коллективного Запада будет постепенно угасать, а без американских денег коллапс украинских ВС станет неминуемым. Соответствующее заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Представитель российской дипломатической миссии напомнил, что динамика поставок оружия на территорию Украины менялась в течение всего 2023 года. На это также влияла и успешная демилитаризация принадлежащих ВСУ складов, на которых содержалось оружие и боеприпасы НАТО, а также распространяемые российским Министерством обороны кадры с горящей боевой техникой на фронте.