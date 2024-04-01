Гаврилов: отношения РФ и НАТО сейчас – «более чем холодная война»

Взаимоотношения РФ и Североатлантического альянса в данный момент можно описать, как «более чем холодная война». Соответствующее заявление сделал глава российской делегации по переговорам в Вене по вопросам военной безопасности и контроля вооружений Константин Гаврилов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Представитель российской дипломатической миссии указал на то, что если проводить параллели, то можно вспомнить холодную войну, в ходе которой все заявления НАТО начинались с оценки нападения Советского Союза. На сегодняшний день, подобная риторика снова стала преобладать, отметил он.

Гаврилов также напомнил, что в стратегической концепции НАТО, которая была утверждена в Испании, в позапрошлом году, РФ была объявлена самой большой угрозой. По словам дипломата, из данной агрессивной логики альянс и планирует исходить следующие 10 лет, которые покрывает документ. Видимо, теперь идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах, подчеркнул он.

Исходя из этого, взаимоотношения РФ и альянса в данный момент можно охарактеризовать как более, чем холодная война, заключил Гаврилов.