Газета Bild собрала факты пророссийского поведения победившего на выборах в Нидерландах Вилдерса

России будет выгодно, если Герт Вилдерс, победивший на выборах в Нидерландах, придет к власти, утверждает газета Bild.

Издание привело примеры хорошего отношения Вилдерса к России. Газета вспоминает, что в 2018 году политика приглашали выступить в Госдуме. Еще несколько раз Вилдерс давал интервью каналу RT.

Также политик выступал против антироссийских санкций и против военной помощи Запада Украине.

Если Вилдерс в итоге станет премьер-министром Нидерландов, он может прекратить существование «истребительного альянса», в котором участвовали в основном голландские F-16, считает Bild.

Возглавляемая Вилдерсом Партия свободы победила на внеочередных выборах в Нидерландах. Однако для формирования правительства ей необходимо создать коалицию с другими партиями.