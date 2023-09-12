Газета Politico отметила изменение политического курса Макрона в отношении Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон кардинально поменял свою позиции в отношении ситуации на Украине и теперь выступает как один из ключевых союзников Киева, отмечает газета Politico.

Разворот был постепенным, но решительным. Макрон не только пообещал поддерживать режим Зеленского «вплоть до победы», но и стал активным сторонником включения Украины в НАТО.

В начале конфликта Макрон был зациклен на идее усадить Путина и Зеленского за стол переговоров и играть в них роль посредника, пишет Politico. Поэтому он был «крайне осторожен в вопросах поставок вооружений».

В августе французский лидер заявил, что Париж готов к долгосрочной поддержке Украины.