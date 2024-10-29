NPR: первый за 36 лет нейтралитет на выборах стоил WP потерей более 200 тыс подписчиков

В конце минувшей недели в СМИ появилась информация, что влиятельное американское печатное издание The Washington Post отказалось впервые с 1988 года поддерживать кого-либо из нынешних кандидатов в президенты на предстоящих выборах в США.

Как передает радиостанция NPR, данный шаг стал опрометчивым для The Washington Post. Согласно полученным данным, газета к настоящему времени потеряла более 200 тыс. подписчиков.

«К полудню понедельника более 200 тыс. человек отменили свои цифровые подписки», — приводится в публикации радиостанции.

Отмечается, что указанная цифра оттока подписчиков издания составляет порядка 8% от платного тиража газеты в 2,5 млн подписчиков, включая как периодику, так и печатную версию.

Ранее американское издание Politico сообщило, что миллиардер и футурист Илон Маск в октябре инвестировал в поддержку Дональда Трампа $43 млн.