Газета Washington Post рассказала о непоследовательности политики Макрона

Франция изменила направление своей внешней политики по ходу конфликта на Украине, пишет газета The Washington Post.

Если в начале конфликта президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на дипломатическом урегулировании кризиса, то сейчас он склоняется в пользу большей поддержки Киева.

«Проблема Макрона в прошлом часто заключалась в том, что его внешняя политика была непоследовательной. Его привлекают тактические возможности, однако он не любит принимать решения», – цитирует газета эксперта по международным отношениям Йозефа де Векка.

Теперь же Макрон решил присоединиться к «движению победителей». Однако соратники по НАТО продолжают настороженно относиться к Франции, пока она не подкрепит свою риторику предоставлением Украине долгосрочной помощи.