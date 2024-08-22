ГД РФ рассмотрит законопроект о кэшбэке до 20 тыс. руб. за путевки в детские лагеря

В Государственную думу РФ на рассмотрение внесли законопроект о возврате части суммы за поездку в детские оздоровительные лагеря. Соответствующий документ размещен в базе данных ГД России.

Инициаторами проекта стали депутаты от партии «Справедливая Россия — за правду». В документе уточняется, что кэшбэк за поездку в оздоровительное учреждение не будет превышать 20 тысяч рублей, то есть возмещение стоимости путевки составит 20%.

Поправки предлагают внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Как объяснили авторы законопроекта, данный закон является главным документом, обеспечивающим права детей на отдых. Однако в нем не закреплены механизмы развития сферы отдыха и оздоровления как отдельного кластера, подобного гостинично-туристической отрасли.

Депутаты считают, что поправка в закон позволит поддержать покупателей, то есть родителей или опекунов, а также организации, которые предоставляют такие услуги.

Расходы предлагается возмещать из федерального бюджета. Отмечается, что для реализации данной инициативы потребуется около 5 млрд рублей.

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