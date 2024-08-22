В Госдуме намерены ужесточить ответственность за нарушения артистов

Правонарушение артистов, совершенное под камерами, должно считаться отягчающим обстоятельством. Так считает депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев. Именно он предложил внести соответствующую норму в российское законодательство, сообщило РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что медийный человек должен осознавать свою ответственность, тем более перед подрастающим поколением.

«Считаю, что, если человек совершает правонарушение, тем более под камерами, это должно быть отягчающим обстоятельством. Это должно быть прописано в законе», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что звезды, специально нарушающие законодательство под камерами, должны привлекаться к дополнительной ответственности.

Ранее заместитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал причину массового сбоя в мессенджерах. По его словам, неполадки возникли из-за определенных действий Роскомнадзора.