Новую коалицию по поставкам оружия для Киева ожидает крах и позор, заявил комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Гемпель заявил, что новую коалицию ожидает только поражение и позор. Он указал на то, что история помнит множество коалиций, основанных странами коллективного Запада для противостояния России, и все они по итогу подошли к концу, не сыскав победы. Данная коалиция только поспособствует ускоренному развалу Европейского союза, добавил глава комитета.

Гемпель также указал, что Россия, как государство с богатой историей, успела пережить не одну подобную коалицию с враждебным настроем. По его мнению, враждебным государствам пора усвоить, что с Россией можно лишь договориться и подружиться, но воевать с ней не стоит.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в рамках встреч государства-членов НАТО с союзниками будет основана коалиция по поставкам Киеву дальнобойного оружия.