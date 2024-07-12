Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска с территории Запорожской АЭС

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 11 июля, приняла проект резолюции Украины с требованием к Российской Федерации вывести в самое ближайшее время все свои войска с территории Запорожской АЭС.

Как информирует ТАСС, за указанный документ проголосовали 99 из 192 стран, входящих в ООН.

Напомним, ранее ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре – тогда пострадали девять сотрудников Запорожской АЭС.

После чего директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что на станции не нарушено электроснабжение после частичного обесточивания Энергодара.

При этом, сам Энергодар после атаки ВСУ был частично обесточен ввиду повреждения ЛЭП, которая расположена вне города. Жителей стали подключать по резервной временной схеме. Тогда же никаких неполадок на Запорожской АЭС в результате инцидента не было зафиксировано, все работает в штатном режиме.