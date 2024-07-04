Электроснабжение на ЗАЭС после обесточивания Энергодара не нарушено

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости о том, что на станции не нарушено электроснабжение после частичного обесточивания Энергодара. Подробности появились вечером четверга, 4 июля.

Напомним, что Энергодар был частично обесточен ввиду повреждения ЛЭП, которая расположена вне города. Жителей стали подключать по резервной временной схеме.

Важный момент, что никаких неполадок на Запорожской АЭС в результате инцидента не зафиксировано, все работает в штатном режиме. Напомним, ранее ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре – тогда пострадали девять сотрудников Запорожской АЭС,