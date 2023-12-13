Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

Как сообщает РИА Новости, за резолюцию с требованием ко всем противоборствующим сторонам прекратить любые боевые действия в секторе Газа проголосовали 153 страны. Против высказались 10, а 23 государства воздержались.

Документ также призывает Израиль и ХАМАС к немедленному освобождения всех заложников без предусловий каких-либо предварительных условий.

Отмечается, что резолюция были подготовлена и представлена для голосования в Генассамблею ООН председательствующим в Арабской группе Египтом, а также Мавританией (страна является председателем в группе стран Организации исламского сотрудничества).

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».