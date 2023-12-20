Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает информагентство РИА Новости .

Сообщается, что в документе авторства РФ рекомендуется принятие всеми государствами нескольких мер, включая и законодательные с образовательными. Резолюция преследует цель предотвратить возможные случаи и возможности пересмотра исторических событий и результатов Второй мировой войны, и преступлений против человечества, совершенных нацистами.

Уточняется, что авторы осуждают инциденты, героизирующие и продвигающие идеи нацизма: граффити и рисунки пронацистского характера на памятниках, воздвигнутых жертвам войны.

Документ российских дипломатов призывает ликвидировать все виды и проявления расовой дискриминации, в том числе и при помощи законодательных мер, если того потребуют обстоятельства.

Резолюция также выражает осуждение использованию в образовательных целях материалов и риторики, которые пропагандируют какую-либо дискриминацию или призывы к насилию на основе этнических, национальных или религиозных признаков.