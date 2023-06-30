Гендиректора концерна «Автоматика» Моторко задержали за мошенничество

Генерального директора промышленного концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержае по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Моторко был задержан по требованию Следственного комитета РФ.

В представительстве суда отметили, что помимо Моторко был задержан начальник НИО-3 АО Александр Нестеров. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа.

Концерн «Автоматика» входит в госкорпорацию «Ростех». По информации «Коммерсанта», СК РФ уже возбудил уголовные дела, однако в отношении каких лиц, не уточняется. В офисе «Автоматики» в прошедшую среду прошли обыски.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, которые следователям передало Министерство промышленности и торговли РФ.