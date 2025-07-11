CNN обнародовал сенсационную аудиозапись 2024 года, где Дональд Трамп якобы угрожает нанести удары по Москве и Пекину в случае военных действий РФ на Украине или КНР против Тайваня. Запись мгновенно взорвала медиапространство. В разговоре со спонсорами-республиканцами Трамп заявил, что лично предупредил лидеров РФ и Китая о готовности к бомбардировкам столиц. Генерал Сергей Липовой оценил этот инцидент. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, есть большие сомнения в подлинности, потому что с нейросети легко подделывают голос. Фейк мог быть создан спецслужбами США и Украины для срыва конструктивного диалога Москвы и Вашингтона. Даже если слова подлинны — это «театр абсурда». Трамп известен мгновенной сменой позиций, «переобуванием в воздухе».

Генерал подчеркнул, что утечка направлена на срыв переговоров РФ-США, которые при Трампе развивались динамичнее, чем при Байдене. Скандал выгоден демократам для дискредитации Трампа перед выборами. Реальная цель — не ядерное устрашение, а создание информационного хаоса в предвыборной гонке США.

Ранее эксперт пояснил, что скрывается за обещанием Трампа «сюрприза Путину».