Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил о планах «устроить маленький сюрприз» Владимиру Путину, выразив недоумение целями России. Это прозвучало на фоне его прошлого обещания за 24 часа завершить украинский конфликт. Однако заявление о быстром разрешении конфликта (как и прошлые громкие инициативы) пока остаются нереализованными. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что впоследствии это может привело к тому, что мировое сообщество перестало воспринимать угрозы Трампа всерьез из-за его «безудержной взбалмошности» и непоследовательности. Более того, крупные державы (включая Россию) научились не реагировать на подобную риторику, видя в ней скорее театральность, чем реальную политику. Таким образом, дальнейшие невыполненные обещания или резкие повороты (вроде гипотетического признания Крыма российским) окончательно подорвут его репутацию на международной арене.

Поясняется, что текущие заявления Трампа воспринимаются не как реальная стратегия, а как элемент его политического стиля, сочетающего браваду и непредсказуемость. Однако его прежние нереализованные инициативы и отсутствие понятного механизма влияния на ситуацию в Украине делают новые угрозы пустыми в глазах мировых лидеров. Главный итог — риторика «американского ковбоя» теряет силу перед теми, кто перестал ее бояться.

Ранее Кремль предупредил о фейках после аудио с угрозой Трампа бомбить Москву.