Генерал Суровикин пропал с сайта Министерства обороны РФ

Генерал армии Сергей Суровикин пропал с сайта Министерства обороны России, сообщила в среду, 6 сентября, Baza. Об этом и свидетельствует сам ресурс – при вводе фамилии «Суровикин» и переходе на его профиль, страница с ним отсутствует.

Суровикин значился на сайте Минобороны России в списках главнокомандующих ВС РФ вместе с главкомом сухопутными войсками и ВМФ. Официально об отставке Суровикина не сообщалось.

4 сентября журналист Ксения Собчак в своих соцсетях разместила фотографию Суровокина, на которой он запечатлен вместе с женой Анной. Как отметила Собчак, фото сделано в Москве.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей», – написала Собчак.

22 августа РБК со ссылкой на источник сообщил, что Суровикина уволили с должности главнокомандующего ВКС РФ. В январе 2023 года генерала сняли с должности командующего Объединенной группировкой войск в хоне проведения специальной военной операции на Украина, но тогда Суровикин стал заместителем нового командующего, начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

После попытки военного мятежа, которую предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, генерал Суровикин пропал из публичного пространства. Западные СМИ сообщали, что генерал якобы находится на допросе в тюрьме из-за связей с Пригожиным.

Суровикин является почетным членом ЧВК «Вагнер». В 2021 году получил статус генерала армии, а в 2022 – героя ЛНР.

Евгений Пригожин погиб 23 августа в результате крушения своего самолета Embraer Legacy 600 под поселком Куженкино, расположенного в Тверской области. Воздушное судно совершало перелет из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту самолета находилось 10 человек. Все они в результате авиакатастрофы погибли.

Похороны Пригожина 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга.