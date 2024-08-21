Генерал в отставке Дмитрий Древаль скончался в Москве

В Москве скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, сообщил ТАСС. Военачальник умер в возрасте 68 лет в своей квартире, расположенной на улице Академика Анохина.

Древаль посвятил жизнь службе в армии — там он работал на разных должностях в течение 37 лет. Он также занимал пост заместителя начальника Тыла Вооруженных сил (ВС РФ). Генерал побывал в разных горячих точках.

В мае 2024 года Древаль получил пулевое ранение возле своего дома из-за ссоры с водителем такси. Генерал опаздывал на футбольный матч, в связи с чем с таксистом возникла словесная перепалка, закончившаяся тем, что мужчина выстрелил Древалю в ногу из травматического пистолета. Рана оказалась не тяжелой, однако после нее здоровье военачальника ухудшилось.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность (ОСН). По данным РБК, следы насильственной смерти на теле мужчины обнаружены не были.

Древаль был женат. У него остались дети. По информации телеканала «Царьград», прощание с бывшим военнослужащим пройдет в понедельник, 26 августа, на федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.

Ранее сообщалось, что церемония похорон французского актера Алена Делона состоится в поместье Души 24 августа.