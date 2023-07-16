Генерал ВС США Киммитт объяснил, почему ВСУ не могут пробить «20 километров ада» обороны РФ

Бригадный генерал в отставке Марк Киммит объяснил, почему контрнаступление ВСУ так плохо продвигается. По заявлению Киммита, всему виной качество укреплений российской стороны. Об этом он рассказал в интервью для The Wall Street Journal .

Американский генерал пояснил, что имеет в виду южный фронт, на котором украинские боевики столкнулись с «20 километрами ада» в виде оборонительных линий ВС РФ. Киммит уверенно заявил, что там сейчас ведутся самые тяжелые бои из тех, что ведутся за пределами городов.

Киммит рассказал, что ВС России выстроили свои укрепления так, что при их преодолении, техника врага приподнимается спереди, что позволяет российской технике попадать ей в днище. Он заключил, что даже при прохождении этой линии, бойцов ВСУ скорее всего ждут дополнительные, с колючей проволокой и траншеей.