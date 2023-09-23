Генерал ВСУ назвал минимальную цель для успешного контрнаступления

Минимальной целью для успеха контрнаступления украинских ВС является оккупация города Токмак, находящегося на территории Запорожской области. Соответствующее заявление сделал командующий группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с американским телевизионным каналом CNN .

Он также сообщил о том, что погода может стать источником значимых препятствий, способных помешать продвижению наступления. По мнению Тарнавского, погодный аспект может затронуть даже тяжелую технику. Несмотря на это, он подчеркнул, что вероятность такого исхода остается небольшой, потому что по большей части, ВСУ продвигаются без участия техники.

Недавно вга Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские ВС копят силы под Работино и готовят 3 волну контрнаступления.