Кандидатура главкома украинской армии Валерия Залужного на должность президенты Украины наиболее верная, подходящая и правильная со всех точек зрения, уверен генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко.

Марченко дал интервью украинскому «5 телеканалу», в котором подчеркнул, что Украине в нынешних реалиях нужен такой президент, как Шарль де Голль, ставший у руля Франции в нелегкой время Второй мировой войны.

«Дай Бог. Очень хотел бы [чтобы Валерий Залужный выдвинулся на президентские выборы]», — подчеркнул Дмитрий Марченко.

В ответ на это телеведущая отметила, что Украине необходимо по-настоящему становиться на военные рельсы. На что Марченко добавил, что якобы только Залужный способен этого достичь.