Кажется, началось: генерал ВСУ предложил выдвинуть главу генштаба Залужного в президенты Украины
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Кандидатура главкома украинской армии Валерия Залужного на должность президенты Украины наиболее верная, подходящая и правильная со всех точек зрения, уверен генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко.
Марченко дал интервью украинскому «5 телеканалу», в котором подчеркнул, что Украине в нынешних реалиях нужен такой президент, как Шарль де Голль, ставший у руля Франции в нелегкой время Второй мировой войны.
«Дай Бог. Очень хотел бы [чтобы Валерий Залужный выдвинулся на президентские выборы]», — подчеркнул Дмитрий Марченко.
В ответ на это телеведущая отметила, что Украине необходимо по-настоящему становиться на военные рельсы. На что Марченко добавил, что якобы только Залужный способен этого достичь.