Генерал ВСУ призвал депутатов помогать в поимке призывников

Мобилизацию на территории Украины нужно упростить, а депутатам – участвовать в рейдах вместе с местными военкомами для поимки призывников. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант украинских ВС Игорь Романенко в беседе с местной станцией Radio NV .

Военный выразил мнение, что на Украине должно быть упрощено законодательство для улучшения показателей мобилизации. Он также заявил, что украинские депутаты должны стать частью групп по «отлову» призывников

Романенко заявил, что украинским ВС нужно срочно восполнять потери и создавать новые бригады для того, чтобы наступать. Он также потребовал поставки на учет абсолютно всех военнообязанных на Украине, в том числе и женщин.

По его словам, действующая система мобилизации не отвечает нынешним запросам и нуждается в переформировании. Военный также отметил, что задача по нахождению 20 тысяч военнослужащих ежемесячно является непростой.