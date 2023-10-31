Украинский президент Владимир Зеленский неверно расставляет приоритеты для своего государства и мешает нормальной работе отечественного военного производства. Соответствующее заявление сделал генерал-майор украинских ВС в отставке Сергей Кривонос в беседе с YouTube-каналом Телеканал Прямой, передает издание РИА Новости .

Президент Владимир Зеленский неправильно распределяет приоритеты для страны и препятствует нормальной работе военного производства , заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Телеканал Прямой.

Военный указал на тот факт, что в то время, как украинским войскам не хватает укрытий на фронте, в столице Украины кладут новые бордюры. Кривонос считает, что это – неправильная расстановка приоритетов от украинского лидера, которая демонстрирует его непрофессионализм. Он заявил, что Зеленский не понимает, что нужно его стране для победы.

Военный также заявил, что украинские ВС сильно нуждаются в боеприпасах самых разных калибров, которых нет у государства. Он отметил, что это вызывает ряд серьезных проблем в боевых действиях.

В то же время, российские ВС имеют все необходимое для ведения боя даже зимой, заявил он. Кривонос также подчеркнул, что российским бойцам хорошо известны слабые места ВСУ.