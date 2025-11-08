Генерал Зольфранк: через ФРГ к границе России планируется перебросить 800 тыс солдат

Германия может стать центральным плацдармом альянса НАТО в случае конфликта с Россией, об этом, как пишет немецкая газета Die Zeit, заявил на конференции бундесвера глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

По словам Зольфранка, НАТО понимает, что если развертывание сил альянса застопорится, они прибудут слишком поздно или нескоординированно, то сдерживание России потерпит неудачу.

«В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — сказал он.

