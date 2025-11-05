В Госдуме предупредили о катастрофических последствиях блокады Калининграда
Депутат Колесник: НАТО своими планами по блокаде Калининграда начнет войну
Фото: [Елена Никольская]
Попытки изоляции Калининградской области будут расценены Москвой как объявление войны. Как заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, российская военная доктрина четко определяет блокаду любого региона страны в качестве акта агрессии, требующего немедленного ответа. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений о разработке НАТО соответствующих планов. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия способны спровоцировать не просто локальный конфликт, а полномасштабное военное столкновение с катастрофическими последствиями для всей европейской системы безопасности. Российские вооруженные силы, по его словам, пребывают в состоянии постоянной готовности дать асимметричный ответ на любую реальную угрозу.
По его словам, эскалация подобного сценария приведет к разрушительным последствиям. Он прямо отметил, что для инициаторов блокады такие действия могут обернуться тотальным уничтожением их собственной инфраструктуры.
Депутат отметил, что Россия четко обозначила свои «красные линии» в отношении эксклава. Любые попытки нарушения транспортных связей Калининградской области с основной территорией страны рассматриваются Кремлем как неприкрытая провокация и казус белли — прямой повод для начала боевых действий.
