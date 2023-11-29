Генеральная ассамблея ООН призвала Израиль прекратить оккупацию Голанских высот

Решение о принятии такой резолюции было принято 91 государством мира. Против выступили шесть, среди них Соединенные Штаты.

За резолюцию голосовали РФ, Индия, Саудовская Аравия, Китай и так далее. На сторону США встала Великобритания. В принятом документе особо подчеркнуто, что израильские власти до сих пор не выполнили резолюцию от 1981 года. Тогда Организация Объединенных Наций потребовала от Тель-Авива, чтобы он отменил закон, по которому тот установил собственную юрисдикцию на территории Голанских высот.

«Оккупация сирийских Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе», - указано также в документе.

Об этом сообщило ТАСС. Генассамблея попросила Израиль уважать ранее достигнутые договоренности и возобновить свои переговоры как с Ливаном, так и с Сирией. Это позволит продвинуться по направлению к миру на Ближнем Востоке.