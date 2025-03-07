Генпрокурора Англии обвинили в блокировке помощи Киеву за счет России

Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выступает против того, чтобы передавать замороженные средства России на помощь Украине. За это он подвергается критике со стороны некоторых министров. Об этом сообщила газета The Times.

Ранее британские власти приняли решение о предоставлении Украине кредита за счет доходов от замороженных активов РФ. При этом премьер Стармер призвал кабинет министров пойти еще дальше. Об опасности такого шага предупредил лорд Хермер, который говорит, что такие шаги нарушают международные соглашения о правах собственности. Для того чтобы предъявить претензии на замороженные активы, существуют гораздо более сложные процедуры. Все это может существенно навредить репутации Британии как международного финансового центра. Особенно это станет заметно за счет сокращения инвестиций из ближневосточных стран.

В итоге Хермер настоятельно советует властям отсрочить такое решение. Некоторые министры критикуют его позицию, хотя сторонники генпрокурора говорят о том, что он вовсе не блокирует действия правительства. Хермер только помогает найти правильный вариант, который поможет сделать все по закону.

Ранее сообщалось, что власти Новой Зеландии уволили своего посла в Лондоне Гоффа. Тот критиковал политику Трампа и противопоставлял действия главы Белого дома поступкам Уинстона Черчилля. Посол критиковал президента США за то, что тот хочет подписать мирное соглашение с Россией. Его начальство в Новой Зеландии было глубоко разочаровано такими словами, после чего сместило его со своего поста.